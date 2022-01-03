В Казахстане сообщили о росте числа протестующих
Астана, 3 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В населенных пунктах Мангистауской области Казахстана к 3 января выросло число протестующих. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство.
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Протест
По данным журналистов, в редакцию поступают видеообращения от коллективов предприятий. Они призывают снизить цены на сжиженный газ, в противном случае угрожают выйти на забастовку.
Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен. В республике цены в новом году резко выросли до 120 тенге (около 20 руб.).
3 января также был перекрыт центр Алма-Аты. Туда не пускают автомобили и пешеходов, в районе не работает интернет.