Астана, 3 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В населенных пунктах Мангистауской области Казахстана к 3 января выросло число протестующих. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство.

OpenClipart-Vectors Протест

По данным журналистов, в редакцию поступают видеообращения от коллективов предприятий. Они призывают снизить цены на сжиженный газ, в противном случае угрожают выйти на забастовку.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен. В республике цены в новом году резко выросли до 120 тенге (около 20 руб.).

3 января также был перекрыт центр Алма-Аты. Туда не пускают автомобили и пешеходов, в районе не работает интернет.