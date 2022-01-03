3 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего, что военнослужащие украинской армии в 2022 году сфотографируются в Крыму и в Донбассе, о чем украинский лидер заявил в своём новогоднем обращении к согражданам.

Мирослава Романенко, , 16:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины, что военнослужащие украинской армии в 2022 году сфотографируются в Крыму и в Донбассе. Об этом украинский лидер заявил в своём новогоднем обращении к согражданам.

Командующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зеленский сказал, что все участники гражданской войны в Донбассе получат квартиры от государства, где они смогут повесить «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

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«А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — сказал он.

Заявление украинского лидера о том, что военнослужащие вооруженных силы Украины сфотографируются в Крыму и в Донбассе, обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что Зеленский обещает невозможное.

«В качестве военнопленных?» — задался вопросом Никита Ю.

«Уже было фото в августе 2014 года в Донецке. Целая колонна шла», — напомнил Константин Г.

«Ну да, это ему возможно устроить… Кто-то тоже обещал много лет назад в Москве себя запечатлеть… Их сфотографировали и даже кино сняли, когда гнали по Москве в бесконечной колонне!» — отметил Михаил И., подразумевая пленных немцев.

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского President.gov.ua

«Он хоть предварительно читает то, что ему пишут?» — недоумевает Тарас Б.

«Нет, он думает, что он в «квартале» (речь вероятно о программе «Вечерний квартал» — М. Р.)…» — ответил ему Юрий Б.

«Их сфотографируют бесплатно — в анфас и в профиль», — с сарказмом добавил Андрей Э.

«А если нет, то уйдёт в отставку?» — поинтересовался Михаил И.

«Он еще Порошенко посадить обещал, еще обещал зарплату 4000 долларов, еще обещал тарифы не поднимать, он еще много чего пообещает», — смеется Юлия П.

«И тут Остапа понесло (с)», — отреагировала Ольга Л.

«Пленные и счастливые!» — иронизирует Олег Ж.

«А потом после них дорогу помоют», — добавил Константин И.

«А кто мешает? Граница не закрыта, въехали, сфоткались и назад. Все целы, здоровы, а главное довольны!» — пошутил Вадим Б.

«Пусть выкладывают фото до 2014 года и подписывают «2022 год». И будет им счастье и радость», — шутит Валерий Е.

«Как немцы в Москве в 1944 году (Марш пленных немцев по Москве состоялся 17 июля 1944 года — М. Р.)», — отметил Роман Б.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Петруша (Петр Порошенко — М. Р.) тоже обещал украинский флаг в Севастополе…» — напомнила Светлана К.

«Зеленский решил фотошоп за год освоить?..» — иронизирует Ник К.

«На заработки приедут», — не без сарказма пишет Артём Ш.

«От создателей «Посажу Порошенко», «Посажу олигархов», «Уничтожу фашизм» и т. д.». — добавил Даниил Артурович.

«Зачем они обещают то, что невозможно исполнить??? Они же сами понимают, что это невозможно», — подытожил Сергей Андреич.