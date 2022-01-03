Габороне, 3 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. У президента Ботсваны Мокветси Масиси — положительный результат теста на коронавирус, ушел на самоизоляцию. Временно его обязанности будет исполнять вице-президент, отмечается в сообщении правительства страны.

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"Его Превосходительство президент республики Ботсвана доктор Мокветси Эрик Кибетсве Масиси находится на самоизоляции в своей резиденции. Данная необходимость вызвана положительным результатом теста на COVID-19», — отмечается в документе на странице правительства в Facebook.

Также сообщается, что симптомов у 59-летнего лидера страны нет, но он остается под наблюдением медиков.