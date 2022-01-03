Брюссель, 3 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Жалобу компании «Нафтогаз Украины» на то, что российская компания «Газпром» якобы злоупотребляет «доминирующим» положением на рынке газа в Европе и это, как считают в Киеве, является причиной рекордного роста цен на «голубое топливо» в ЕС, получила Европейская комиссия. Об этом 3 января заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Тим МакФи.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

«Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами», — сказал он.

При этом он не стал уточнять какие-либо другие детали предстоящего рассмотрения жалобы «Нафтогаза».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря компания «Нафтогаз Украины» пожаловалась в Еврокомиссию на то, что Газпром злоупотребляет своим положением на рынке газа в Европе, что в Киеве посчитали главной причиной роста цен на этот вид топлива.