Лондон, , 15:14 — REGNUM Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали пять «суперпродуктов», употребление которых способствует укреплению иммунной системы организма, передает «Медик Форум».

Это прежде всего цитрусовые, которые поддерживают активность иммунитета и помогают бороться с инфекциями. В брокколи — содержится большое количество витаминов A, C, E, и клетчатки, а также антиоксидантов. В чесноке — большое количество соединений серы, что помогает снизить риск заболевания простудой.

Имбирь — еще один «суперпродукт»: обладает противовоспалительными свойствами. Также названа курятина — источник витамина B6.