Вашингтон, 3 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Режиссёр Кристофер Нолан начнёт съёмки фильма «Оппенгеймер» в марте 2022 года. Об этом сообщает портал World of Reel со ссылкой на производственные документы картины.

Georges Biard Кристофер Нолан

Новый фильм Нолана расскажет о судьбе американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, являвшегося руководителя Манхэттенского проекта по разработке первых образцов ядерного оружия. Режиссёр сам написал сценарий для будущей картины на основе книги «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера» Кая Берда и Мартина Шервина.

Производственные документы, с которым удалось ознакомиться авторам портала, говорят, что история Оппенгеймера в фильме начнётся с первых дней его учёбы в Гарвардском колледже.

Ранее было известно, что главную роль в фильме исполнит актёр Киллиан Мёрфи. Теперь появилась более подробная информация об актёрском составе. Жену физика — Кэтрин Оппенгеймер — сыграет Эмили Блант. Мэтт Дэймон исполнит роль генерала-лейтенанта армии США Лесли Гровса, который был военным руководителем Манхэттенского проекта. Роберт Дауни-младший появится в фильме в роли председателя Комиссии по атомной энергии США Льюиса Штраусса.

Ожидается, что бюджет фильма превысит $100 млн. Выход картины в прокат запланирован на лето 2023 года.