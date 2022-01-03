Копенгаген, 3 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В настоящее время в Дании, как и в других странах Европы, наблюдается обширное распространение коронавируса, вызванное новым штаммом «Омикрон». Однако уже в следующем месяце, по оценкам датских медицинских властей, жители страны смогут вернуться к привычному образу жизни без соблюдения жестких коронавирусных ограничений. Об этом 3 января сообщил телеканал TV2.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Распространение «Омикрона» достигнет своего пика в конце января, а в феврале мы увидим спад и снижение давления на систему здравоохранения. Но январь будет тяжелым месяцем», — заявила в интервью каналу Тайра Гроув Краузе, главный эпидемиолог Государственного института сыворотки.

Она также отметила, что риск попасть в больницу с «Омикроном» в два раза ниже, чем если бы человек заразился штаммом «Дельта». По оценкам Краузе, распространение «Омикрона» в Дании поможет сформировать в стране устойчивый коллективный иммунитет.