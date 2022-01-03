Стокгольм, , 15:29 — REGNUM Более 60% от общего числа новых автомобилей, зарегистрированных в Швеции в декабре 2021 года, составили электрокары, что является рекордным месячным показателем. Об этом 3 января со ссылкой на данные отраслевой организации Bil Sweden сообщил телеканал SVT.

Электромобиль Neftegaz.ru

В целом, согласно новой статистике Bil Sweden, число новых автомобилей в Швеции, зарегистрированных в декабре, снизилось на 20%, но когда дело доходит до автомобилей, работающих на электричестве, статистика выглядит позитивной. Доля электрокаров в декабре составила 60,7%, что на данный момент является самым высоким показателем, когда-либо зафиксированном за один календарный месяц.

Всего течение 2021 года в Швеции 45% от новых автомобилей составили электрокары по сравнению с 32% в 2020 году.

Отмечается, что Швеция также была лидером в Евросоюзе с самой высокой долей электромобилей по состоянию на октябрь прошлого года.