Элиста, 3 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Развитие авиасообщения с регионами России поможет развитию, в первую очередь, туризма и экономики Калмыкии. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков, комментируя запуск прямых рейсов в столицу Татарии.

Пресс-служба правительства Ивановской области Самолет

«Это направление становится все более интересным для наших земляков, гостей и предпринимателей. Будем брать на вооружение передовой опыт в различных отраслях жизни республики. Убежден, что расширение пассажиропотока с Татарстаном и другими регионами станет драйвером развития не только туризма и экономики Калмыкии. Чем больше коммуникаций, тем быстрее будут качественно улучшаться все сферы жизни нашей республики», — написал Хасиков в Instagram.

Глава Калмыкии пожелал пассажирам комфортных полётов и мягких посадок.

ИА REGNUM сообщало, что с 3 по 7 января рейсы из столицы Татарии в столицу Калмыкии и обратно будут осуществляться по понедельникам. Время в пути составит примерно два часа. Авиасообщение будут осуществляться на воздушных судах CRJ200.