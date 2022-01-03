Стокгольм, 3 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. 3 января телеканал SVT опубликовал новостной репортаж, в котором журналисты узнали мнения различных экспертов относительно изменения жизни в Швеции, если пандемия коронавируса продолжится до марта 2025 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Фаршид Джалалванд, который работает исследователем в области микробиологии в Лундском университете сказал, что коронавирус не исчезнет полностью, и что могут развиться варианты, которые могут обойти иммунитет».

«Но главное, что мРНК-вакцины можно быстро обновлять», — обнадежил ученый.

В Ассоциации органов областного и муниципального управления Швеции считают, что система здравоохранения все чаще будет прибегать к цифровым форматам оказания медицинской помощи. Например, вместо похода к своему терапевту граждане смогут консультироваться с медиками по интернету.

Отмечается, что работодатели будут все чаще предлагать удаленный режим работы для своих сотрудников.