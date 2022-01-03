Флоренция, Италия, 3 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Лилль» Жонатан Иконе перешел во флорентийскую команду «Фиорентина». Об этом 3 января сообщает пресс-служба клуба из Флоренции на своей странице в соцсети Twitter.

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При этом, согласно данным портала Transfermarkt, переход 23-летнего футболиста обошелся «Фиорентине» в €14 млн. Также указывается, что игрок подпишет контракт с флорентийской командой и будет презентован в качестве ее нового футболиста 4 января.

Отметим, Жонатан Иконе перешел в «Лилль» в 2018 году из системы клуба «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне сыграл в 25 матчах и отличился в них двумя голами и двумя результативными передачами.