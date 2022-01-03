Москва, , 14:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 марта 2022 года довести зарплату инспекторов Ростехнадзора до уровня не ниже среднего уровня заработка администрации шахты.

«Принять решение о доведении размера оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Ростехнадзора, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия на объектах ведения подземных работ, до уровня не ниже среднего размера оплаты труда руководящих и (или) инженерно-технических работников предприятий соответствующей отрасли», — отмечается в поручении на сайте Кремля.

Также Путин распорядился рассмотреть вопрос об увеличении за счет владельцев опасных производств размера компенсаций пострадавшим при ЧП.