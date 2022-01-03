Минск, 3 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Населенные пункты, которые находятся около Минска, необходимо развивать, так как белорусскую столицу нельза перенаселять. Об этом 3 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заслушивания доклада председателя Минского облисполкома Александра Турчина, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Уточняется, что в ходе указанной встречи также обсуждался вопрос о предоставлении земельных участков для того, чтобы строить жилье.

«Мы договорились, что в Минске будем немножко «сжимать» квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что эти пробки несравнимы с московскими и призвал учесть «горький опыт» российской стороны, а также «постараться не стягивать всю страну в Минск».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Белоруссии были ликвидированы организации, которые финансировались из-за рубежа во время президентской кампании 2020 года.