Стокгольм, 3 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Число случаев сексуальных преступлений в отношении детей на западе Швеции за период с 2019 по 2021 год почти удвоилось. Большинство преступников составляют взрослые. Однако полицейские расследует все больше и больше случаев злоупотребления непристойными материалами, которые циркулируют в соцсетях между молодыми людьми. Об этом 3 января написала газета GP.

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«Речь идет о материалах с сценами насилия, которые пересылаются между молодыми людьми», — сказала изданию Йоанна Лопес, которая занимает должность руководителя регионального центра по борьбе с IT-преступлениями в полицейском регионе «Запад».

В то же время Лопес подчеркнула, что особого всплеска насилия или интересу к нему среди подростков не замечено. По ее словам, публикациями в социальных сетях движет не сексуальный интерес, а «подростковая глупость».

Лопес рассказала журналистами, что полицейские выполняют свою часть работы, но для предотвращения обмена непристойными материалами с подростками нужно проводить комплексные разъяснительные мероприятия, не в последнюю очередь в школах.