Стокгольм, , 14:56 — REGNUM Стокгольмская фондовая биржа начала новый 2022 год с довольно активного роста основных индексов. Европейские фондовые биржи также начали свой день в зеленой зоне. Об этом 3 января сообщил шведский новостной портал Omni.

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 13:45 по московскому времени два основных шведских индекса OMXS30 и OMXSPI выросли на 0,9 и 0,7%.

Это означает, что до столь же успешных показателей прошлого года осталось совсем немного. Журналисты напоминают, что 4 января 2021 года индекс OMXS30 прибавил 1,1%; всего за 2021 год Стокгольмская фондовая биржа выросла на 30%.

Отмечается, что пока никаких серьезных новостей от шведских компаний не поступало. Позитивный настрой инвесторов в настоящее время объясняется надеждами на 2022 год, связанными с постепенным затуханием пандемии коронавируса.