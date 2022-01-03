Москва, , 14:50 — REGNUM Утром 3 января российский рынок акций открылся ростом на фоне сокращения напряженности в геополитической сфере и новых попыток подъема нефтяных цен.

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Согласно данным торгов, индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,6% и лидируют бумаги «Яндекса». По состоянию на 07:01 мск индекс МосБиржи составил 3811,7 пункта (+0,65%), и большая часть «голубых фишек» подросла в переделах 1,9%.

При этом больше всего выросли в цене акции «Яндекса» (+1,9%), в то же время, понизилась стоимость акций UC Rusal (-0,7%) и АФК «Система» (-0,3%). Также американский доллар в настоящее время стоит 74,29 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября.