Москва, , 14:50 — REGNUM Президент РАН Александр Сергеев заявил, что пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа с 2022 г.

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Академик РАН сравнил «ковидную» ситуацию с эпидемией гонконгского гриппа в 1960 гг., когда были серьезные последствия, но за 60 лет люди уже «почти привыкли» жить с гриппом.

«То, что происходит с COVID-19, — ситуация в каком-то смысле похожая. Серьезная эпидемия … но мы сделали вакцины, уже появляются лекарства. И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, мы войдем в режим восприятия этого недуга как гриппа», — передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что высокий уровень смертности от COVID-19 в России — расплата за низкий уровень вакцинации: подавляющее большинство умерших не были привиты.