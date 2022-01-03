3 января 2022 | Время чтения 2 мин

Азовское море угрожает прибрежным населённым пунктам Ростовской области. Часть из них уйдёт под воду в течение ближайших 20 лет. Разрушению может подвергнуться площадь почти в 200 гектаров земель, что сопоставимо, к примеру, с площадью княжества Монако. Ученый считает, что Азовское море размоет часть Неклиновского и Азовского районов. Подписчики паблика «Ростов Главный» новость всерьёз не воспринимают.

Екатерина Булатова, , 15:52 — REGNUM Азовское море угрожает прибрежным населённым пунктам Ростовской области. Часть из них уйдёт под воду в течение ближайших 20 лет. Такой прогноз дал старший научный сотрудник ЮНЦ РАН и кандидат географических наук Олег Хорошев. Разрушению может подвергнуться площадь почти в 200 гектаров земель, что сопоставимо, к примеру, с площадью княжества Монако.

Азовское море Иван Шилов © ИА REGNUM

Ученый считает, что Азовское море размоет часть Неклиновского и Азовского районов. Подписчики паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» новость всерьёз не воспринимают.

«Ну не всё же людям уничтожать природу, ответочка была лишь вопросом времени», — считает Анастасия С.

«В Азовском море воды по колено! И вода каждый год уходит!» — уверен Сергей М.

«Странно, столько лет не поглощало, а теперь решило?» — задаётся вопросом Георгий К.

«Часть сёл поглотила и продолжает поглощать», — написал Павел Ф.

«Всегда мечтала о даче или доме на берегу. Возможно, что и Азовского моря, хотя это самый отстойный вариант. Видимо, не стоит всё же об Азовском море думать», — высказалась April S.

«Это касается только крутых берегов, которые подмывает вода, и они осыпаются. Там, где пологий берег, это не грозит», — пояснил Вячеслав П.

Азовское море Александр Полегенько © ИА REGNUM

«[Река] Северский Донец меняет своё русло уже лет 30, смещаясь в одну из сторон», — привёл пример участник дискуссии Алексей О.

«Сначала они говорили, что море высохнет. Теперь поднимется», — удивляется Виталий Ш.

«Десять лет. Не успеет. Через лет пять власть имущие поглотят всю страну», — высказался комментатор.

«А может и не поглотить», — допускает Антоний К.

«Вот где недвижимость подешевеет», — прогнозирует Александр П.

«Если реки пересыхают, то каким образом оно может поглотить?» — задаётся вопросом Сергей К.

«Оно скоро вообще пересохнет», — уверен Иван Г.

«Просто на исследование Азовского моря и прилегающих территорий выделено 7 млрд рублей», — предположил Макс О.

Берег у Азовского моря (сс) AlixSaz

«Так и есть. В Таганроге, дед рассказывал, было футбольное поле на обрыве большое, а сейчас там даже пройти нельзя одному человеку. Метров 50 за 50 лет ушло», — поделился знаниями Василий П.

«А про укрепление береговой линии кто-нибудь задумывался?» — задаётся вопросом Андрей Ш.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что подобный прогноз летом 2021 года дал председатель Южного научного центра РАН, доктор географических наук Сергей Бердников. По его словам, в зону обрушения попадут 73 объекта капитального строительства. Общий ущерб составит около 150 млн рублей. При этом остановить процесс размыва земли можно. Успешный опыт можно перенять у Ейска.

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