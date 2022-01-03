Москва, , 14:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил до 1 января 2023 года предусмотреть усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по охране труда шахтёров. Поручение сделано по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, передаёт 3 декабря сайт Кремля.

Путин

«Применение в отношении контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные шахты, мер административной ответственности в случаях возникновения на шахтах аварий или инцидентов, повлекших за собой смерть или причинение вреда здоровью двух и более лиц, в том числе наложение на контролирующих лиц административного штрафа в размере, кратном сумме выручки от осуществления такими организациями деятельности по добыче угля», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил создать систему аудита организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в целях обеспечения соблюдения такими организациями требований промышленной безопасности.