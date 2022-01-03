Москва, , 14:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 февраля 2022 г. исключить из условно-постоянной части зарплат шахтеров выплаты, зависящие от выработки.

«Обеспечить … корректировку действующего Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности, предусмотрев исключение из структуры условно-постоянной части заработной платы шахтёров выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (количества добытого угля)», — говорится в поручении президента РФ на сайте Кремля.

Также президент РФ поручил внести поправки в КоАП, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.