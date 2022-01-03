Москва, 3 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Биометрический сервис Face Pay, позволяющий оплачивать проезд при помощи системы распознавания лиц, будет внедрён на всех станция Московского центрального кольца (МЦК) летом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское центральное кольцо

С 15 октября 2021 года сервис Face Pay заработал на всех станциях метро Москвы. В столичном Дептрансе сообщили, что всего в прошедшем году с помощью этого сервиса было совершено более 12 миллионов поездок. Услугами биометрического сервиса воспользовались 122 тысячи человек.

Отмечается, что к лету 2022 года сервис будет запущен на всех станциях МЦК. До конца года начнётся испытание этой системы на системе линий МЦД (Московские центральные диаметры) и наземном транспорте столицы. Также планируется добавить возможность оплаты проезда по биометрии с помощью виртуальной карты «Тройка» и социальных карт студентов и школьников.