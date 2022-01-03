Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в тюрьме в Рустави не позволяют конфиденциально общаться со своими адвокатами. Об этом 3 января сообщил журналистам адвокат политика Шота Тутберидзе.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам юриста, на свидании с экс-президентом не позволяют передавать записки. Адвокаты считают, что это единственный способ вести приватное общение, так как опасаются прослушки.

«Если до 6 января пенитенциарная служба решит и дальше нарушать права политического заключенного, политического лидера, при полном игнорировании закона, в этом случае он прибегнет к крайней форме протеста», — сказал Тутберидзе.

Напомним, Саакашвили перевели обратно в тюрьму в Рустави после того, как он более месяца проходил курс лечения от последствий голодовки в военном госпитале в Гори. Адвокаты политика заявляют, что якобы были нарушены права экс-президента, так как его перевели, не получив согласия. Они также не согласны с медицинским заключением, что курс реабилитации был завершён.

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