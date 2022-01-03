Москва, , 14:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил внести в Кодекс об административных правонарушениях ряд изменений по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, передаёт 3 декабря сайт Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, правительство России должно внести изменения, предусматривающие возможности приостанавливать деятельность шахт, не соблюдающих требования по дегазации при добыче угля.

Кроме того, правительство должно усилить ответственность работодателей за нарушение обязательств по коллективному договору, соглашению в части, касающейся охраны труда работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Президент также поручил конкретизировать состав административных правонарушений, совершаемых на объектах ведения горных работ и связанных с несоблюдением требований промышленной безопасности и рациональному использованию и охране недр.

Наконец, правительству поручено установить ответственность должностных лиц уполномоченных органов за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания об устранении выявленных нарушений и непроведение или несвоевременное проведение проверки исполнения ранее выданных предписаний.