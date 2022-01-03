Лондон, , 14:32 — REGNUM Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» интересуется габонским нападающим лондонской команды «Арсенал» Пьером-Эмериком Обамеянгом. Об этом 3 января сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Пьер-Эмерик Обамеянг Chensiyuan

По информации источника, руководство «Аль-Хиляля» готово предложить 32-летнему футболисту щедрый контракт сроком на три года, однако сам игрок хотел продолжить свою профессиональную карьеру в Европе.

Отметим, в нынешнем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл в составе «Арсенала» в 14 матчах и отличился в них четырьмя забитыми мячами и одним голевым пасом. При этом 14 декабря футболист был лишен в клубе капитанской повязки за серьезное дисциплинарное нарушение.