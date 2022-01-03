Таллин, , 14:19 — REGNUM Малым туристическим предприятиям Юго-Восточной Эстонии в последние годы пришлось приспосабливаться к разным коронавирусным ограничениям, чтобы выжить. Об этом сообщил новостной портал эстонского гостелерадиовещания ERR.

Хутор Кушинка © Николай Хижняк

Как и во многих других туристических компаниях, в Центре отдыха Taevaskoja самой большой проблемой является чрезмерная нагрузка на работников, сообщила исполнительный директор центра Трийну Вяхи.

«В первый год мы выжили за счет государственного пособия. Во второй год поддержка была намного меньше. Мы были вынуждены экономить на персонале. У тех, кто сейчас работает, «по семь профессий»: занимаемся всем, начиная уборкой и заканчивая управлением фирмой», — рассказала Вяхи.

Туристический хутор Tindioru в Рыуге обошелся без государственных пособий. По словам владельца хутора Алара Йохансона, число внутренних туристов выросло, а 2020 и 2021 годы фирма смогла пережить благодаря реорганизации деятельности.

«Мы привыкли за два с половиной года, это уже кажется обыденным. Клиенты тоже знают, что их ждет. Мы не такое крупное место, нам не нужно выполнять эти требования, как большие отели. Мы сдаем в аренду все здание, и клиенты контактируют только между собой», — рассказал Йохансон.

Эстонский туристический сектор в перид ковид-ограничений для интуристов спасается за счет внутреннего туризма. В сентябре 2021 года в гостиницах страны остановилось на 21% больше местных отдыхающих, чем в 2020 году. Чаще всего жители Эстонии отдыхают в Харьюмаа (северная Эстония, Таллин и его пригороды) и Пярнумаа (западная Эстония).