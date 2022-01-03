Ростов-на-Дону, , 14:17 — REGNUM В Ростовской области в 2021 году ввели в эксплуатацию восемь газовых автозаправочных комплексов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Газовая колонка Наталья Стрельцова© ИА EGNUM

«Мы стремимся расширить газозаправочную инфраструктуру и увеличить количество транспорта, работающего на газомоторном топливе. Для обеспечения растущего числа такого транспорта газозаправочной инфраструктурой строительство автомобильных газовых заправок на Дону будет продолжено», — отметил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

В 2021 году новые газовые заправки появились в Ростове-на-Дону, Неклиновском районе и других муниципальных образованиях. Общее число газовых заправок в Ростовской области достигло 41.