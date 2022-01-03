Берлин, , 14:14 — REGNUM На этой неделе пройдет встреча советника канцлера ФРГ с коллегами из России и Франции. Об этом 3 января заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегой», — приводит его слова ТАСС.

Также Хебештрайт отметил, что Германия и Франция ранее дали понять Москве, что предложение о контактах в нормандском формате является актуальным до настоящего времени и добавил, что на данный момент немецкое правительство не может ничего сообщить о возможных контактах России и Германии на высшем уровне.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Bild сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает в январе 2022 года встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопросов двусторонних отношений России и Германии.