Берлин, 3 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На этой неделе пройдет встреча советника канцлера ФРГ с коллегами из России и Франции. Об этом 3 января заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегой», — приводит его слова ТАСС.

Также Хебештрайт отметил, что Германия и Франция ранее дали понять Москве, что предложение о контактах в «нормандском формате» является актуальным до настоящего времени, и добавил, что на данный момент немецкое правительство не может ничего сообщить о возможных контактах России и Германии на высшем уровне.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Bild сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает в январе 2022 года встретиться с президентом РФВладимиром Путиным для обсуждения вопросов двусторонних отношений России и Германии.