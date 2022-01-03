Ростов-на-Дону, , 14:14 — REGNUM В Ростовской области в акватории Веселовского водохранилища сотрудник полиции поймали браконьеров с уловом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

Браконьеры Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР

За незаконную добычу рыбы задержаны два безработных жителя Ростовской области. У них изъяты лодка, сети и рыба. Сумма ущерба оценена примерно в 90 тыс. рублей. Установлено, что один из злоумышленников уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за браконьерство.

В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».