Вашингтон, 3 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Авторы международного журнала о компьютерных играх PC Gamer составили список самых перспективных проектов 2022 года. Перечень опубликован на сайте издания.

Bandai Namco Elden Ring

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции разработчики видеоигр были вынуждены отложить выход нескольких крупных проектов, планировавшихся на 2021 год. Это привело к тому, что в 2022 году ожидается выход множества потенциально интересных видеоигр. Авторы PC Gamer выделили 22 проекта: