Журнал PC Gamer назвал самые ожидаемые видеоигры 2022 года
Вашингтон, 3 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Авторы международного журнала о компьютерных играх PC Gamer составили список самых перспективных проектов 2022 года. Перечень опубликован на сайте издания.
Bandai Namco
Elden Ring
Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции разработчики видеоигр были вынуждены отложить выход нескольких крупных проектов, планировавшихся на 2021 год. Это привело к тому, что в 2022 году ожидается выход множества потенциально интересных видеоигр. Авторы PC Gamer выделили 22 проекта:
- Elden Ring, которая может стать лучшей игрой года.
- Starfield — новый проект от студии Bethesda.
- Hollow Knight: Silksong — индии-игра от Team Cherry.
- Company of Heroes 3 — продолжение серии от Relic.
- Warhammer 40 000: Darktide — кооперативный шутер студии Fatshark.
- Baldur's Gate 3 — ролевая игра разрабатываемая бельгийской компанией Larian Studios.
- Kerbal Space Program 2 — космический симулятор от Star Theory Games.
- Redfall — action-adventure, разрабатываемая Arkane Studios.
- Death Trash — индии-игра от Crafting Legends.
- Ghostwire: Tokyo — action-adventure от Tango Gameworks.
- Wizard with a Gun — кооперативная игра Galvanic Games.
- Card Shark — квест от Nerial.
- Lost Ark — массовая многопользовательская онлайн-игра.
- Slime Rancher 2 — проект Monomi Park.
- Total War: Warhammer 3 — финальная игра трилогии от Creative Assembly.
- Sifu — приключенческая видеоигра французской студии Sloclap.
- Gotham Knights — action/RPG с открытым миром от Games Montreal
- Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady Studios.
- Oxenfree 2: Lost Signals — квест Night School Studio.
- Saints Row — перезапуск серии от Volition.
- Dying Light 2 — survival horror от Techland.
- STALKER 2 — шутер от первого лица с открытым миром от GSC Game World.