Таллин, , 14:11 — REGNUM Молодой итальянец Маттео Баттисти два года назад заинтересовался русской культурой и искал возможность стать учеником по обмену в стране, где он мог бы практиковать русский язык. Об этом рассказало эстонское телевидение ETV.

Русский язык Mirmam.info

Выходом для него стало участие в школьной программе международной организации YFU, теперь он живет в приемной семье в эстонском городе Йыхви. Однако на месте ему пришлось ходить в эстонскую школу и учить эстонский язык. «Я учусь в эстонском классе и ничего не понимаю. Кроме как на уроках русского, литературы и математики», — посетовал Баттисти.

17-летний итальянский школьник учится в эстоноязычном классе с августа 2021 года и продолжает изучать русский язык, в том числе общаясь с русскими сверстниками.

«Я так влюблен в русский язык, что мне хотелось поехать туда, где на нем говорят. Если бы я не знал русский, то я бы не узнал кто такие Пелевин и Балабанов, группы «Кино» и «Гражданская оборона», — рассказал Баттисти.

В молодежной организации YFU состоит более 60 государств. Эстония присоединилась к программе обмена в 1992 году. В этом году сюда приехало максимальное количество школьников — около 50.