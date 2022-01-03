Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM На трассе в Волховском районе Ленинградской области произошло возгорание пассажирского автобуса. Об этом ЧП днём 3 января сообщил очевидец, передают «Новости Ленобласти».

Автобус Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

По словам источника, возгорание началось в задней части машины, в моторном отсеке. Потушить образовавшийся пожар пытались подручными средствами, которые нашли в автобусе. Пожар тушили снегом. Огнетушитель использован не был.

На помощь пассажирам и водителю прибыли пожарные. Информация о пострадавших пока не поступала.

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