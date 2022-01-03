Санкт-Петербург, 3 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На трассе в Волховском районе Ленинградской области произошло возгорание пассажирского автобуса. Об этом ЧП днём 3 января сообщил очевидец, передают «Новости Ленобласти».

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

По словам источника, возгорание началось в задней части машины, в моторном отсеке. Потушить образовавшийся пожар пытались подручными средствами, которые нашли в автобусе. Пожар тушили снегом. Огнетушитель использован не был.

На помощь пассажирам и водителю прибыли пожарные. Информация о пострадавших пока не поступала.