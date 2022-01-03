3 января 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 15:58 — REGNUM 1 января в Шотландии подожгли центр COVID-тестирования на автостоянке Риск-стрит. Полиция утверждает, что в объект умышленно бросили некий предмет, в результате чего центр загорелся. В ходе инцидента никто не пострадал, на работе других центров тестирования поджог никак не сказался.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Большая часть пользователей считает, что произошедшее ужасно и глупо, а поджигатели «слабоумные идиоты».

«Это ужасно. Что не так с этими людьми?» — спросила @LuciaNixon.

«Умственные способности как у пещерного человека. Такой же тип людей поджигает радиомачты, «потому что они способствуют распространению ковида, друг», — сравнил @jamilemon.

«Если вы пытаетесь поджечь центр тестирования, вы скорее всего самый глупый человек на планете», — прокомментировал @SamB23776631.

Многие комментаторы не понимают, зачем нужно было поджигать центр тестирования, потому что эти заведения никак не влияют на распространение инфекции, а тем более они не связаны с вакцинацией против COVID-19.

«Люди бесстыжие, зачем кому-то разрушать центр COVID-тестирования?» — спросил @NyalwaEzra.

«Эм, люди, это не остановит распространение. Но если вы будете носить маски, это поможет», — ответил @DeEtte68.

Масочный режим в Великобритании (сс) Nickolay Romensky

Часть пользователей предположили, что поджигатели были противниками вакцинации, которые не понимают разницы между центрами тестирования и центрами вакцинации.

«Похоже, что бригада антиваксеров все еще не знает разницы между центром вакцинации и центром тестирования», — предположил @maxsec.

«Если люди не хотят вакцинироваться, это нормально, но их же никто не тащит в тест-центр. Так не лишайте возможностей людей, которым это надо, идиоты», — обратилась @TaniaC10.

Ряд комментаторов считает, что это был не просто поджог, а более тяжкое преступление.

«Это худший вид вандализма», — прокомментировал @PatsPat.

Многие из них назвали поджог актом терроризма, потому что он создавал опасность жизни и здоровью людей, причинил имущественный вред и был направлен против государственной политики тестирования.

«Когда мы уже сможем называть эти атаки своими именами, терроризмом или преступлениями на почве ненависти?» — поинтересовался @jovialien.

«Антиваксеры уже перешли черту терроризма», — написал @allancook3.

«Каждый, кто будет пойман за нарушение работы центров тестирования или вакцинации, должен быть классифицирован как террорист и должен быть наказан по всей строгости закона», — считает @WobblyOSausage.

Центр вакцинации в Великобритании (сс) Djm-leighpark

Среди пользователей есть те, кто не считает поджог серьезным преступлением, по их мнению, это просто акт протеста, однако большая часть с этим мнением не согласна.

«Это терроризм, а не протесты», — ответил @BigBuster100.

В комментариях поинтересовались, где в этот момент находились сотрудники полиции, которые должны охранять центры тестирования и вакцинации.

«Еще раз, где была полиция, которая должна защищать общество?» — спросил @tonydavid_allen.

У ряда пользователей появились вопросы к министру внутренних дел Великобритании Прити Пател, которая обещает решить проблемы внутреннего и международного терроризма.

«Так как Прити Пател ничего не сделала для того, чтобы остановить внутренний терроризм, мы можем только предполагать, что она тоже антиваксер, и она поддерживает террористов», — написал @GardeningAtNigh.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател (сс) Foreign and Commonwealth Office

«Прити Пател прокомментирует действия этих анти-британских головорезов? Я надеюсь!» — написал @bernardwalton.

Напомним, ранее сообщалось о проблемах служб COVID-тестирования в Шотландии в период Рождественских праздников.

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