Краснодар, , 14:09 — REGNUM Сильные осадки с грозой пройдут на территории Сочи (Краснодарский край) до 4 января, в связи объявлено штормовое предупреждение. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе администрации.

Сочи Kvintur.ru

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Согласно штормовому предупреждению, в период с 18.00 3 января до 18.00 4 января на территории Сочи на побережье ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи пройдет снегопад, не исключена опасность схода лавин. Администрации муниципалитета не рекомендует туристам выходить в горы.