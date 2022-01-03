Сургут, Югра, 3 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Сургуте (Югра) предприниматели стали брать плату с граждан, желающих погреться в торговом павильоне. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

Марина Каширская ИА REGNUM Пункт обогрева

По словам горожан, за 30 минут обогрева» с посетителей требуют порядка 100 рублей. При этом лица в возрасте до 14 лет могут сделать это бесплатно.

Отметим, в ближайшие дни в Югре резко похолодает. Столбик термометра опустится ниже минус 30 градусов.