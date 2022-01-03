Чита, , 14:03 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 3 января 2022 года вакцинацию завершили 539 682 человека из более одного миллиона граждан (+11 979 за неделю). Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 584 827 человек (+7541 за неделю).

Вакцинация Yarregion.ru

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Повторно вакцинировались 116 894 жителя региона (+4348 за неделю).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце прошедшей недели. Губернатор региона Александр Осипов выступил за принудительную вакцинацию.

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