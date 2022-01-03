Таллин, 3 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В понедельник, 3 января, утром возникла сложная ситуация на государственных шоссе и второстепенных дорогах Эстонии, водителей призывают проявлять повышенные осторожность и внимательность. Об этом сообщила пресс-служба Транспортного департамента страны.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Ледяной дождь

Причиной стали погодные условия — на смену теплой погоде пришло похолодание и мокрые дороги сковало льдом. Ситуацию делает опасной и присутствие на отдельных участках ледяных дорог снега в условиях низкой облачности.

Сообщается, что в Харьюском, Рапласком, Ляэнеском и Пярнуском уездах Эстонии утром шел ледяной дождь, на островах и западном побережье видимость ограничивал туман.

По прогнозу синоптиков, днем 3 января в Эстонии сохранится облачная погода. В Центральной и Восточной Эстонии возможны снег и мокрый снег, в Западной Эстонии — дождь и ледяной дождь.

В течение дня теплая воздушная масса распространится через всю страну на восток, и опасность гололеда увеличится еще больше.