Москва, , 14:02 — REGNUM Вопрос о целесообразности увеличения компенсационных выплат за счёт владельца опасного производства поручил рассмотреть российскому правительству до 1 мая 2022 года президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в списке поручений российского лидера по итогам заседания по вопросам угольной промышленности в Кузбассе, обнародованном 3 января на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительству РФ при участии Генеральной прокуратуры РФ рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения за счёт эксплуатирующей организации или иного владельца опасного производственного объекта размера компенсационных выплат в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте», — говорится в списке поручений и уточняется, что это должно быть сделано до 1 мая 2022 года.

Кроме того, Путин поручил: до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, которые зависят от выработки; рассмотреть введение запрета на выдачу новых лицензий на месторождения угля, которые предполагают угледобычу шахтным способом; обеспечить создание финансовых механизмов, гарантирующих выполнение пользователями недр работ по ликвидации, консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря законопроект, направленный на защиту прав трудящихся, внес в Госдуму депутат от СРЗП Михаил Делягин.