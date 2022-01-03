Тбилиси, 3 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Грузии вступили в силу поправки к «Закону о контроле табака», которые ограничивают курение в автомобилях. Документ был опубликован 3 января на портале официальной информации «Законодательный вестник».

Давид Тенирс Младший. Курение в таверне. 1639

Согласно новому положению, курить запрещено в такси. Также курение не допускается в личном транспорте, если там находится несовершеннолетний.

Кроме того, новый закон запрещает курить при движении на канатной дороге и на водных видах транспорта. Штраф за нарушение составит от 50 до 200 лари (от $16 до $64). При повторном нарушении штраф удваивается.

Напомним, в Грузии начали принимать положения антитабачного законодательства с 2017 года. Курить в стране запрещено почти во всех общественных местах.