3 января 2022 | Время чтения 1 мин

Администрация Ростова-на-Дону выставила на продажу «Единый информационно-расчетный центр», который рассчитывает и собирает плату за услуги ЖКХ. 100% акций оценены в 33 млн рублей. Подписчиков паблика «Ростов Главный» продажа очередной муниципальной компании не удивляет, но вызывает тревогу.

Всеволод Немов, , 16:00 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону выставила на продажу «Единый информационно-расчетный центр», который рассчитывает и собирает плату за услуги ЖКХ. Аукцион планируется провести 14 февраля. 100% акций оценены в 33 млн рублей. В компании работают 43 сотрудника. Подписчиков паблика «Ростов Главный» продажа очередной муниципальной компании не удивляет, но вызывает тревогу.

Высокие тарифы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это ж коммерсам, как минимум, нужно отбить потраченное, да ещё и заработать. Интересно, кто им будет компенсировать затраты?» — задаётся вопросом участник обсуждения Дмитрий Д.

«Дмитрий, мы естественно и будем», — ответил ему Михаил П.

«Вот так всю Россию и продали», — отметил Сергей О.

«Да наш сити-менеджер и со-товарищи скоро нас самих начнут в рабство продавать», — считает Семён К.

«Суть продажи — сокращение трат на обслуживание. Следовательно, больше отмывание средств», — уверен Дмитрий Д.

«А кто вам сказал, что после приватизации они будут эффективными? Есть множество примеров, когда приватизированные предприятия разворовывались и уничтожались», — высказался участник паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».

»Эффективные менеджеры уже показали, как нужно работать и скрывать нарушения. Шахта «Листвяжная». 51 погибший», — напомнил комментатор.

Ростов-на-Дону Александр Погожев (с) ИА REGNUM

«Власти Ростова бежать что ли из страны собрались? Продают всё направо и налево. Некуда бежать, Земля-то круглая», — напомнила Екатерина Б.

«Давайте скинемся и купим?» — предложила ростовчанка Лена М.

«То есть все персональные данные (ФИО, адреса, телефоны и пр.) тоже уйдут коммерсам? Я им права обрабатывать мои данные не давала», — отметила Светлана О.

«Алёшка, не устал ещё продавать город?» — задал вопрос участник дискуссии.