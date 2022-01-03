Оренбург, 3 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Оренбурге 12 многоквартирных домов попали в зону очередной коммунальной аварии. Об этом сообщили журналистам в мэрии. .

Pixabay.com Без отопления

Авария произошла в районе улиц Салмышской и Карпова. Сети здесь обслуживает ООО «Сетевая компания». Последствия ЧП устанавливают. Коммунальщики уверяют, что тепло в домах продолжает поддерживаться, так как там независимая схема теплоснабжения.

Завершить работы планируют к 17:00 по местному времени. Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в городе произошла крупная авария на теплосетях.