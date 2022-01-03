Чита, , 13:57 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 400 (+93 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 86 046 пациентов (+368 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2196 человек (+9 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 99 (+4 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 28 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за сутки).

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