Москва, , 13:46 — REGNUM Научное сообщество настроено оптимистично из-за появления штамма коронавируса «Омкирон». Об этом заявил Сергей Вознесенский — доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

По его словам, как передает РИА Новости, по этому штамму пока не данных о том, что он вызывает у большинства людей тяжелые формы болезни, и отметил, что «Омикрон» быстро распространяется вследствие того, что он передается лучше по сравнению со штаммом «Дельта».

Он добавил, что появление «Омикрона» абсолютно точно укладывается в эволюцию вируса: ему необходимо становиться более заразным и приносить меньше страданий организму, т.к. если возбудитель будет убивать человека, то погибнет сам.