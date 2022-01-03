Краснодар, 3 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае инспектор ДПС госпитализирован с многочисленными травмами после попадания в него петарды. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Петарда

По сообщению очевидцев, в новогоднюю ночь на посту ДПС в дружинник неудачно запустил петарду, которая попала в голову инспектора. Последний был госпитализирован с травмами.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — цитируют «Кубанские новости» представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Туапсе мужчине в голову попала ракета, он скончался в больнице. В Краснодаре в новогоднюю ночь от петард пострадали четыре человека.