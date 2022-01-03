Кишинёв, , 13:41 — REGNUM Решение властей Молдавии поручить проведение аудита компании «Молдовагаз» Счётной палате является политическим. Об этом новостному порталу заявил глава предприятия Вадим Чебан.

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Он отметил, что компания не работает с государственными средствами. Других оснований проверок со стороны государства тоже нет.

«У государства нет контрольного пакета акций «Молдовагаза». Счётная палата не может провести аудит, у нас есть независимые аудиторы, которых мы нанимаем на основе прозрачного конкурса», — сказал Чебан.

Напомним, в декабре в Молдавии был принят закон, который позволяет Счётной палате проводить аудит у компаний в газовой отрасли, независимо от их форм собственности. Проверка нужна для уточнения суммы долга перед «Газпромом». Аудит был предусмотрен в соглашении с российской стороной о поставках газа. По расчётам «Газпрома», задолженность за несколько лет составила с учём штрафных санкций около $700.