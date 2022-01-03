Томск, , 13:40 — REGNUM Обвинительный приговор бывшему следователю полиции вынесен в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Уголовный кодекс Medvestnik.ru

Уточняется, что бывшая следователь томского городского отдела полиции признана виновной по ч. 2 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником»).

Установлено, что подсудимая, будучи следователем городского отдела полиции, сфальсифицировала доказательства по находящемуся в её производстве уголовному делу. Вину она не признала.

Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также она на два года лишена права занимать определённые должности.

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