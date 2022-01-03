Москва, , 13:39 — REGNUM За минувшие сутки в столице России, Москве, выявлено 1 тыс. 335 случаев коронавируса. Это минимальный показатель по зарегистрированным случаям COVID-19 в столице РФ с 8 сентября 2021 г. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

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Всего за сутки в Москве выздоровел 2 тыс. 291 человек, скончались — 70 пациентов.

За сутки в России выявили 16 тыс. 343 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 18 тыс. 233 заболевших.

Всего в РФ с начала эпидемии подтвердили 10 млн 554 тыс. 309 случаев COVID-19.

За сутки умерли 835 человек с COVID-19. Общее число летальных исходов — 311 тыс. 353.