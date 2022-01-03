Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Трехкратный чемпион Олимпийских игра в тройном прыжке, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Санеев ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом 3 января сообщает пресс-служба грузинского Национального олимпийского комитета.

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«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой скорбью сообщает, что в возрасте 76 лет умер легендарный олимпиец, трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер в тройном прыжке, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших атлетов мира, лучший спортсмен Грузии XX века Виктор Санеев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в городе Сухуми Грузинской ССР. Он стал победителем Олимпиады в тройном прыжке в 1968, 1972 и 1976 году, а также выиграл серебряную медаль на Олимпийский играх в Москве в 1980 году. После развала СССР уехал в Австралию.