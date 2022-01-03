Вашингтон, 3 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Американский композитор Стивен Лоуренс, известный по написанным для фильмов и телешоу мелодиям, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его жена Кантор Кэти Лоуренс журналу Variety.

Скриншот с YouTube Персонажи телешоу «Улица Сезам»

Лоуренс умер в медицинском центре в городе Бельвилл (штат Нью-Джерси). Причина смерти не уточняется.

Наибольшую известность композитору принесла работа над детской программой «Улица Сезам». Лоуренс сочинил более 300 мелодий для этой передачи, за которые был удостоен трёх премий «Эмми».

Также он написал музыку для ряда других телевизионных проектов и фильмов. В частности, Лоуренс является автором музыки для картины Роберта Де Ниро «Бей в барабан медленно», фильма ужасов «Элис, милая Элис» и мелодрамы «Стрекоза».